В городском округе Щелково прошел фестиваль «Активное долголетие»
Фото: [пресс-служба администрации г.о Щелково]
В УСК «Подмосковье» городского округа Щелково состоялся открытый фестиваль «Активное долголетие».
В рамках мероприятия прошли состязания между командами ветеранских организаций. Пенсионеры показали свое мастерство в висе на перекладине, дартсе, футболе, скандинавской ходьбе, баскетболе, настольном теннисе, стрельбе из электронного оружия, метании снаряда на точность и спортивных эстафетах.
Отметим, что фестиваль провели в честь Международного дня пожилых людей и 100-летнего юбилея госоргана физической культуры и спорта.
Помимо соревновательной части для участников организовали и развлекательные события. В частности выступил солист духового оркестра театрально-концертного центра «Щёлковский театр», заслуженный артист России Виктор Сухонос. По итогам события всех призеров ждали приятные призы.
«Губернаторский проект «Активное долголетие» ежегодно находит большой отклик у жителей старшего поколения. Это не только спорт, но и интересные экскурсии, творчество и техническое развитие. Широкий спектр занятий позволяет нашим пенсионерам вести активный образ жизни и получать от этого удовольствие», — сказал Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.