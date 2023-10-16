В городском округе Щелково прошел фестиваль «Активное долголетие»

В рамках мероприятия прошли состязания между командами ветеранских организаций. Пенсионеры показали свое мастерство в висе на перекладине, дартсе, футболе, скандинавской ходьбе, баскетболе, настольном теннисе, стрельбе из электронного оружия, метании снаряда на точность и спортивных эстафетах.

Отметим, что фестиваль провели в честь Международного дня пожилых людей и 100-летнего юбилея госоргана физической культуры и спорта.

Помимо соревновательной части для участников организовали и развлекательные события. В частности выступил солист духового оркестра театрально-концертного центра «Щёлковский театр», заслуженный артист России Виктор Сухонос. По итогам события всех призеров ждали приятные призы.