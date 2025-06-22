В городском округе Серпухов отметили День медицинского работника

20 июня в поселке Оболенск состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, где также были подведены итоги работы Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии за первое полугодие.

Начальник Управления экономики и научной деятельности администрации округа, Андрей Малышевский, от имени главы городского округа Серпухов, Алексея Шимко, вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам.

Специалисты также были отмечены почетными грамотами Государственного научного центра микробиологии и биотехнологии и памятными медалями, посвященными 50-летию центра, за их значительный вклад, творческий подход к научным задачам и высокий профессионализм.

С приветственной речью выступила начальник территориального отдела «Оболенский», Елена Прохоренкова.

Молодым специалистам были вручены дипломы Межрегиональной практической конференции, прошедшей в Казани в июне

Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии был основан в 1974 году и сегодня им руководит академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Иван Дятлов. Это современный научно-производственный комплекс, специализирующийся на исследованиях патогенных микроорганизмов. Центр занимает лидирующие позиции на российском рынке по производству питательных микробиологических сред (50%) и активно участвует в анализе вспышек инфекционных заболеваний. В центре работает около 500 человек.