В городском округе Серпухов появилось монументальное произведение искусства, посвященное Герою Михаилу Андрюхину
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
12 июня в городском округе Серпухов состоялось открытие монументального мурала, посвященного памяти Героя, участника специальной военной операции Михаила Андрюхина.
ВРИП главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с матерью нашего героя Татьяной Ивановной, его супругой Екатериной и детьми принял участие в официальной церемонии открытия.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
Михаил Андрюхин — выдающийся спортсмен, заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу. Он также известен как талантливый тренер, активный общественный деятель и муниципальный депутат. В 2023 году Михаил Андрюхин, проявив патриотизм, добровольно вступил в ряды участников специальной военной операции, где под позывным «Физрук» демонстрировал исключительную храбрость и был удостоен высоких государственных наград, в том числе медали Жукова.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Серпухов]
«Создание мурала инициировано Всероссийским общественным движением «Здоровое Отечество» с целью увековечить подвиг и заслуги земляка, являющегося примером мужества и самоотверженности для всех жителей», — отметил Алексей Шимко.