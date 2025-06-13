В городском округе Серпухов появилось монументальное произведение искусства, посвященное Герою Михаилу Андрюхину

ВРИП главы Городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с матерью нашего героя Татьяной Ивановной, его супругой Екатериной и детьми принял участие в официальной церемонии открытия.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Михаил Андрюхин — выдающийся спортсмен, заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу. Он также известен как талантливый тренер, активный общественный деятель и муниципальный депутат. В 2023 году Михаил Андрюхин, проявив патриотизм, добровольно вступил в ряды участников специальной военной операции, где под позывным «Физрук» демонстрировал исключительную храбрость и был удостоен высоких государственных наград, в том числе медали Жукова.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]