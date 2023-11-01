В городском округе Серпухов поздравили с Юбилеем бывшую узницу фашизма

По поручению главы городского округа Серпухов его заместитель Татьяна Орлова поздравила именинницу. В детстве на долю Надежды Кузьминичны выпали тяжелые испытания: в три года она попала в плен к фашистам вместе с братом и матерью. Их отправили в Рославль, в пересыльный концлагерь Дулаг-130, где из пленных собирали группы для работ в Германии.

Семье пришлось многое пережить – невозможно передать словами. Надежда Кузьминична убеждена, что уцелеть удалось только благодаря маме.

Уже после войны, в 1953 году она поступила учиться в Серпуховский текстильный техникум. Осталась здесь работать, и с тех пор живет в городском округе Серпухов.

Несколько раз Надежда Кузина участвовала в Параде Победы на Красной Площади. Делится, что в это время ее переполняла гордость, она видела, насколько силен и един наш народ. Сейчас она сотрудничает с волонтерами в городском округе Серпухов, помогает ветеранам, возглавляет местную общественную организацию несовершеннолетних узников концлагерей. Надежда Кузьминична сохранила силу духа, несмотря ни на что.