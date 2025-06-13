В городском округе Серпухов прошли торжества, посвященные Дню России

12 июня городской округ Серпухов стал центром празднования Дня России, где жители и гости всех возрастов смогли принять участие в широком спектре мероприятий.

Ключевыми точками празднования стали парк имени Олега Степанова и Принарский парк, где посетителей ждала разнообразная программа. В парке имени Олега Степанова была обустроена тематическая фотозона «Моя Россия», призванная выразить любовь к стране, а также представлены экспозиции «Культурный код г.о. Серпухов», раскрывающие культурное наследие городского округа, «Традиции Родины» и «Путешествие по России». Для тех, кто хотел проявить свои творческие способности, был организован мастер-класс по изготовлению брошей на тему «Я и моя Родина». Главную сцену украсил праздничный концерт «Таланты России».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Парк имени Олега Степанова порадовал открытием новых развлечений, сделав праздник еще более ярким и запоминающимся.

Не менее насыщенной оказалась программа в Принарском парке. Здесь была представлена выставка детских рисунков «Родина». Жители смогли попробовать себя в резьбе по дереву на мастер-классе «Таланты России» и освоить технику художественной росписи «Узоры народов». Вечерняя концертная программа «Голоса Родины» и увлекательные настольные игры «От истоков до современности» завершили этот день.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Помимо мероприятий в парке, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» прошел масштабный спортивный фестиваль «Спорт без границ» для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также с участием ветеранов СВО.

На городских улицах волонтеры и активисты раздавали прохожим символические трехцветные ленточки, объясняя значение каждого цвета: белый — символ чистоты, синий — символ верности и преданности, красный — символ мужества и героизма.