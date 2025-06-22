В городском округе Серпухов провели проверку хода ремонта школ и детских садов
Фото: [пресс-служба администрации Г.о. Серпухов]
Глава Городского округа Серпухов, Алексей Шимко, совместно с Вице-губернатором Московской области, Владимиром Локтевым, и министром строительного комплекса Подмосковья, Александром Туровским, провели проверку хода работ на нескольких объектах образования.
В рамках реализации президентской программы капитальный ремонт проводится в 5 школах и 2 детских садах округа.
В Школе современного образования (корпуса школ № 1 и № 2) активно ведутся фасадные работы, а подрядчик начал благоустраивать прилегающую территорию.
В Образовательном комплексе им. Владимира Храброго (корпуса школ № 6 и №1 7) продолжаются работы по кровле, фасаду, штукатурке и общестроительные работы, практически завершены работы с коммуникациями.
В Центре непрерывного образования (корпус школы № 9) завершены демонтажные работы и устройство кровли, ведутся общестроительные работы и предчистовая отделка.
В дошкольном отделении «Улыбка» школы № 3 поселка Пограничный кровельные работы завершены, начата чистовая отделка, ведутся фасадные работы и установка освещения. В скором времени планируется благоустройство территории, включая асфальтирование дорожек и установку детских площадок.
В дошкольном отделении «Василек» Пролетарской школы деревни Васильевское выполняются отделочные работы после завершения работ по кровле и установке окон. Также ведется частичное благоустройство территории.
«До начала нового учебного года остается менее 3 месяцев. В приоритете - обеспечить своевременное и качественное завершение всех работ», прокомментировал Алексей Шимко.