В городском округе Серпухов провели «Урок мужества» для детей и волонтеров

В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей Городского округа Серпухов состоялся «Урок мужества» для воспитанников Семейного центра помощи семье и детям «Маяк» и юных волонтеров Центра милосердия им. святителя Николая Чудотворца при Соборе Николы Белого.

Участник специальной военной операции, ветеран боевых действий, заместитель руководителя Серпуховского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Худобкин рассказал ребятам о выполнении боевых задач, значении своего позывного, буднях на передовой, боевых товарищах, о решении не оставаться в стороне и встать на защиту Родины. Александр ответил на интересующие

вопросы юношей и девушек.

В рамках встречи ребята также присоединились к Всероссийской акции «Портрет Героя», где изобразили своего героя так, как видят его сами. Рисунки юные художники подарили Александру.

Руководитель Центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева познакомила присутствующих с важными аспектами работы Центра, его традициями, показала флаг Серпухова с подписями военнослужащих.

Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Воспитанники Семейного центра под игру гитары исполнили песню Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя», юные волонтеры Центра милосердия им. святителя Николая Чудотворца прочитали стихотворения. Собравшиеся также обсудили тему православия, патриотизма и традиционных ценностей.