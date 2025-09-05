В городском округе Серпухов развернуты масштабные работы по улучшению мест для детского отдыха

В 2025 году в городском округе Серпухов продолжается активная модернизация детской инфраструктуры для развлечений и отдыха.

Значительная часть запланированных мероприятий успешно реализована. В рамках текущего года, согласно утвержденному плану, планируется капитальный ремонт и обновление 34 детских игровых зон в Серпухове, Протвино, Пущино и в отдаленных сельских поселениях округа.

В перечень работ вошли 13 объектов, включенных в комплексную программу благоустройства территории, 17 площадок, подлежащих замене и модернизации в рамках специальной программы, и 4 объекта, финансируемые в рамках губернаторской инициативы. На данный момент завершены работы на 21 игровой площадке, а благоустройство еще 13 объектов находится в стадии реализации. Помимо этого, учитывая обращения граждан, проводится дополнительная модернизация пяти детских площадок и универсальных спортивных комплексов, расположенных в деревне Щеболово, деревне Бутурлино, по адресу 2-й Северный, д. 95, на улице Буденного, д. 9 и на улице Ворошилова, д. 143.

Улучшение детской досуговой инфраструктуры – это существенный вклад в создание условий для полноценного, безопасного и активного досуга детей, проживающих на территории городского округа Серпухов.