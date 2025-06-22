В городском округе Серпухов состоялся фестиваль спорта для людей с инвалидностью

В спортивном комплексе «Звезда» Городского округа Серпухов прошли соревнования по пауэрлифтингу и дартсу. Участники из разных городов Подмосковья, включая ветеранов СВО, собрались для состязаний.

Мужчины соревновались в пяти весовых категориях, женщины – в трех.

Участники с различными формами инвалидности – поражением опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями, колясочники и лица с нарушением слуха – продемонстрировали свою меткость в дартсе. Депутат Мособлдумы, председатель серпуховского отделения Всероссийского общества инвалидов, Татьяна Карзубова, внимательно наблюдала за ходом соревнований и отметила растущую популярность фестиваля.

Начавшись как городской фестиваль в 2011 году с участием только ближайших городов, мероприятие впоследствии стало проводиться при поддержке Всероссийского общества инвалидов и получило более высокий статус. Сегодня фестиваль организован с поддержкой Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Все участники были поощрены призами, а особо отличившиеся получили медали и кубки. Такие соревнования, адаптированные к потребностям людей с инвалидностью, вдохновляют на занятия спортом и укрепляют веру в свои возможности.