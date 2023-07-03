В городском округе Шатура отметили День ветеранов боевых действий

Шатуряне почтили память российских воинов, которые принимали участие как в ВОВ, так и в конфликтах последних десятилетий.

У памятника «Ангел добра» собрались ветераны, представители общественных организаций, а также молодогвардейцы. Там они возложили цветы в честь погибших бойцов.

«Мы все думали, что Афган и Чечня станут последними войнами для нашего Отечества. Но страна столкнулась с новым испытанием. Сейчас мы, как никогда должны сплотиться и держать оборону, отстаивать границы Родины. Вечная память погибшим! Честь и слава живым защитникам!» – написал в своем телеграм-канале глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

Памятник «Ангел добра» как раз и посвящен воинам-интернационалистам, участникам локальных войн и военных конфликтов. Его торжественно открыли в 2008 году. Поэтому в День ветеранов боевых действий шатуряне собираются именно здесь. А еще, в эту дату вспоминают не только ветеранов Вооруженных сил, но и сотрудников Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности и других силовых ведомств страны.