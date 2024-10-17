В Городском округе Шатура продолжается строительство тротуаров

Дорожники продолжают обустройство пешеходных троп в селе Кривандино, расположенном в Городском округе Шатура. Тротуар по ул. Центральной позволит местным жителям с комфортом добираться до местного Дома культуры, отделения почты, ЖД-станции, церкви и даже спортивного стадиона.

Строительство началось еще летом, и установка бордюрного камня отняла достаточно много времени из-за расположенных вдоль улицы частных домов. Напротив ворот каждого из них рабочим пришлось сделать понижение бордюра для въезда автомобилей.

В целом, работы по созданию пешеходных дорожек позволят обеспечить более удобное передвижение по улицам. А еще благодаря им город обретает ухоженный и опрятный вид, который радует не только местных жителей, но и гостей Городского округа.