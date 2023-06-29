В городском округе Шатура провели выпускные вечера

Череда выпускных торжеств завершилась в городском округе Шатура. Как сообщил глава муниципалитета Алексей Артюхин, школы в этом году окончили 194 человека.

Главным праздником для них стал Большой окружной бал, его провели в парке имени Гагарина. Для этого парк закрыли почти на сутки. На балу выпускники танцевали под живую музыку и наслаждались выступлениями кавер-групп, а еще участвовали в мастер-классах: например, осваивали чеканку монет, учились готовить у автора кулинарной книги Марии Суворовой. Конечно, можно было покататься на аттракционах. А главное – все желающие создали свою «капсулу времени» - написали письма самим себе, чтобы прочитать их через десять лет.

В этом году такой бал прошел в городском округе Шатура во второй раз. Кстати, 14 школьников муниципалитета получили медали за особые успехи в учебе. Их ребятам вручила заместитель главы администрации Ирина Ваврик.

«Теперь самое главное – определиться в следующем шаге, правильно выбрать вуз», - подчеркнула замглавы городского округа Шатура.

Ирина Ваврик добавила, что после окончания вузов всех ждут в родном городе.