В городском округе Шатура родители выпускников приняли участие в акции «Сдаем вместе»

В городском округе Шатура родители девятиклассников и одиннадцатиклассников приняли активное участие в акции «Сдаем вместе» и попробовали написать ЕГЭ и ОГЭ.

Администрация городского округа ответственно отнеслась к проведению акции. Для родителей были созданы необходимые условия. Экзаменующиеся проверяли свои знания в области истории.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о Шатура ]

Всероссийская акция «Сдаем вместе» позволяет родителям выпускников стать ближе к своим детям. Им предложено пройти все этапы ЕГЭ и ОГЭ: от посещения пункта сдачи до оглашения результатов. Имея собственный опыт, мамы и папы смогут оказывать психологическую поддержку подросткам. Акция проходит во многих регионах РФ.

Пока родители выпускников переживают, как завершится учебный год их детей, мамам и папам дошкольников пора писать заявление о приеме в школу. Администрация Городского округа Шатура напоминает родителям будущих первоклассников о необходимости подачи заявления в учебное заведение по месту прописки с 1 апреля по 30 июня. Остальные заявки принимают с 6 июля.