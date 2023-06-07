В городском округе Шатура сиротам вручили сертификаты на жилье

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Шатура ]

В ближайшее время они смогут стать полноправными хозяевами отдельных квартир.

Среди них — юный житель городского округа Шатура Даниил Каландаров. Он поделился, что уже сделал выбор.

«Очень здорово, что есть такие государственные программы, которые помогают подрастающему поколению приобретать жилье», — сказал молодой человек.

Даниил отметил, что поселиться планирует в городе Рошаль городского округа Шатура.

Напомним, благодаря программе молодежь самостоятельно выбирает и покупает понравившиеся квартиры. В ближайшее время в муниципалитете сертификаты выдадут еще пяти детям-сиротам.