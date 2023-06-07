В городском округе Шатура сиротам вручили сертификаты на жилье
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Шатура]
Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин передал сертификаты на приобретение жилплощади четверым детям-сиротам.
В ближайшее время они смогут стать полноправными хозяевами отдельных квартир.
Среди них — юный житель городского округа Шатура Даниил Каландаров. Он поделился, что уже сделал выбор.
«Очень здорово, что есть такие государственные программы, которые помогают подрастающему поколению приобретать жилье», — сказал молодой человек.
Даниил отметил, что поселиться планирует в городе Рошаль городского округа Шатура.
Напомним, благодаря программе молодежь самостоятельно выбирает и покупает понравившиеся квартиры. В ближайшее время в муниципалитете сертификаты выдадут еще пяти детям-сиротам.