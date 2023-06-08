В городском округе Воскресенск депутаты «Единой России» поздравили соцработников с профессиональным праздником

Сложно переоценить роль социальных работников, в современном обществе они играют заметную роль, выполняя важнейшую функцию — заботу о старшем поколении, о незащищенных слоях населения.

8 июня они отмечают свой профессиональный праздник. Начало этой профессии положил царь Петр I, издавший указ о заботе о нищих, больных и престарелых. Это распоряжение и стало основой для масштабной государственной системы соцзащиты в России.

Депутаты партии «Единая Россия» городского округа Воскресенск поздравили соцработников на их рабочем месте — в дополнительном офисе окружного управления социального развития №10.

Народные избранники принесли цветы и подарки. Сказали немало теплых слов благодарности за непростой и такой важный труд соцработников. Заместитель председателя Совета депутатов г. о. Воскресенск, руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Сергей Слепов и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Марина Бойко отметили добросовестный труд соцработников, их кропотливую работу, а также неравнодушие и безграничную любовь к людям.

Накануне лучших специалистов отметили наградами главы и Совета депутатов. На торжественном мероприятии соцработников поздравили замглавы администрации, член партии «Единая Россия» Ольга Коротеева и председатель Совета ветеранов городского округа Воскресенск, координатор партийного проекта «Историческая память» Василий Дацюк.

Собравшиеся отметили, что в округе совершенствуется система соцзащиты, расширяются меры поддержки пожилым людям и семьям бойцов СВО.