В городском округе Воскресенск отметили годовщину важной даты Великой Отечественной войны

Значимую дату вспомнили в городском округе Воскресенск – День начала контрнаступления советских войск против фашистов в битве за Москву.

В связи с важной годовщиной в муниципалитете поздравили тех, кто защищал столицу.

Среди них - труженицы тыла из городского округа Воскресенск, награжденные медалью «За оборону Москвы»: Лидия Николаевна Жукова и Клавдия Сергеевна Волкова. Они в годы войны участвовали в строительстве оборонных сооружений.

Тружениц поздравили председатель Совета ветеранов Василий Дацюк и председатель муниципального Совета депутатов Сергей Матвиенко. И Лидия Николаевна, и Клавдия Сергеевна – уже в преклонном возрасте, им по 99 лет. Поэтому поздравления они принимали дома – в поселке имени Цюрупы и в деревне Губино городского округа Воскресенск.

В администрации муниципалитета напомнили, что это время было самым драматичным в обороне столицы. Но советские войска смогли одолеть сильнейшие подразделения противника. Победа стала одним из важнейших событий Великой Отечественной войны.