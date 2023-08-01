В городском округе Воскресенск пройдет благотворительная акция

Акция ежегодная и уже ставшая традиционной. К участию в ней комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. о. Воскресенск приглашаются все желающие.

Акция стартовала 24 июля и продлится до 23 августа. Все, кто хочет помочь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, могут принести портфели, ранцы, тетради, линейки, ручки, карандаши и другие школьные принадлежности, которые пригодятся ребятам во время учебы.

Сбор идет в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав в здании администрации городского округа на площади Ленина, в кабинетах 29а и 29б.

Перед 1 сентября ваши подарки вручат детям.