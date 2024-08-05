В городском округе Воскресенск прошел День села Федино

Никто в тот день не держал друг на друга зла, ведь жителей села объединяют между собой широта души, доброта и отзывчивость, как отметил настоятель Серафимского храма иерей Сергей Пчелинцев. Он же и благословил торжество. К теплым словам священнослужителя присоединился глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин и председатель Совета депутатов Сергей Матвиенко .

Особенно на празднике понравилось детям — для них была подготовлена игровая программа с занимательными конкурсами и сладкими подарками. За их организацию отвечали сотрудники сельского клуба деревни Степанщино и дома культуры деревни Чемодурово. Мастерицы из ДК рабочего поселка Хорлово научили ребят изготавливать игрушки из лоскутов.

Чтобы и дальше праздновать День села Федино, необходимо подкрепиться – сделать это можно было на стадионе. Тут тебе и попкорн, и сахарная вата, и чайный стол со сладостями. Здесь же продавались детские сувениры и проходили другие развлечения для юных жителей.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск ]

Во время праздника поздравили людей, которые приложили много сил для развития села Федино. В программе «Люблю тебя, мой край родной» прозвучали добрые слова благодарности в адрес юбиляров, старожилов и семейных пар, которые уже много лет вместе. Торжественную часть разбавляли концертные номера.

Так, на сцене выступили ансамбль народной песни «Милавица» и вокальная студия «Улыбка» Дома культуры села Федино МУ «ВКМЦК и Т «Истоки».

Поздравить фединцев и их гостей с праздником приехали танцевальный коллектив «Калейдоскоп» и студия спортивно-бального танца «Рысь» ДК р.п. им. Цюрупы, Леонид и Татьяна Гаранины, вокальный ансамбль «Prima voce» МУ «Концертно-выставочный зал», группа «Виноград» ДК «Красный горняк».

Свои лучшие выступления зрителям показали образцовый коллектив «Фольклорный театр «Вечерка» и хореографический коллектив «Отражение» ДК р.п. Хорлово. Многие, услышав любимые песни, пускались в пляс, чтобы зарядить других своим позитивом.

Наверняка этот день надолго останется в памяти жителей села Федино, ведь такие яркие мероприятия бывают далеко не каждый день. Остается только поблагодарить всех, кто пришел на праздник, и тех, кто активно помогал в его организации!