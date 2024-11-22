В городском округе Воскресенск прошел фестиваль волонтерского движения «Сердце есть у каждого», который объединил одиннадцать команд из Воскресенского городского округа и соседних районов, в частности, Орехово-Зуева, Коломны и Сергиева Посада.

В нынешнем году фестиваль прошел во Дворца культуры «Химик» в юбилейный десятый раз. С каждым годом фестиваль проходит все более масштабно, отражая все изменения в обществе. Так, в нынешнем году в зале ощущался высокий патриотический настрой участников. Он выражался как в тематике конкурсных заданий, так и в общей атмосфере на мероприятии.

«Каждый год фестиваль трансформируется, в этом году мы решили добавить больше патриотизма. Одно из заданий – сборка окопных свечей, которые будут отправлены на передовую», – рассказала заместитель директора МУ «МЦ «Олимпиец» Евгения Савельева.

Особый вклад в проведение мероприятия внесли волонтеры Воскресенска. Так, Георгий Соколов рассказал, что его вдохновило на участие в организации фестиваля. Георгий занимается добровольческим движением уже два года.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Воскресенск ]

«Я постоянно участвую в различных акциях, которые проводит наш молодежный центр. В организации волонтерского фестиваля я задействован уже во второй раз. Помогать другим – интересно и очень ответственно. В данный момент быть волонтером очень важно и необходимо, так как сейчас многие нуждаются в помощи и поддержке, например, пенсионеры», – подчеркнул Георгий.

Команды соревновались не только в изготовлении окопных свечей. Участники проявляли свои творческие способности, знания в области оказания первой помощи и способность выполнять задания коллективно.

По итогам мероприятия команда из Орехово-Зуево стала победителем чемпиона. Второе место завоевала команда из города Белоозерский, третье — команда из Воскресенска (МОУ «СОШ №9»).

Мероприятие состоялось в рамках партийных проектов «Единой России» «Выбирай свое» и «Мир возможностей» при поддержке Воскресенского отделения МОО «Опора России».