В городском округе Воскресенск прошла выездная администрация

В среду, 10 июля, в городском округе Воскресенск в деревне Чемодурово в формате выездной администрации состоялась встреча с жителями.

Подобные мероприятия проходят на регулярной основе, что помогает местным властям установить прямой контакт с населением, чтобы оперативно решать поступающие обращения. С жителями деревни Чемодурово встретились заместители главы городского округа Воскресенск и профильные специалисты.

«Жители обращались с вопросами благоустройства пешеходных дорожек, ремонта дорог. Безусловно, все они взяты на контроль и будут решаться», — подчеркнула временно исполняющая полномочия главы округа Елена Овсянкина.

Встреча состоялась на свежем воздухе. Хорошая погода позволила родителям совместить обсуждение актуальных вопросов с прогулкой их детей. Ребят развлекали аниматоры. В ходе встречи обсуждались вопросы ремонта дорог, благоустройства территории деревни и качества электроснабжения.

«Мы сегодня пришли обратиться по поводу ремонта нашей дороги. У нас обычная грунтовка и в межсезонье и слякотную погоду она превращается в месиво из глины и грязи. Нам объяснили, что постараются решить наш вопрос», — рассказала жительница деревни Татьяна Иванова.

Каждое обращение запротоколировано. Назначены ответственные лица, которые будут следить за выполнением заданий.