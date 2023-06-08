В городском округе Воскресенск провели деловую игру для будущих избирателей
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
В школе № 3 городского округа Воскресенск для детей организовали увлекательную деловую игру «Сегодня – ученик, завтра – избиратель».
К участию пригласили ребят из оздоровительного лагеря «Солнышко», открытого на базе школы.
Тема, связанная с выборами, появилась в связи с важной юбилейной датой: в этом году российской избирательной системе исполняется 30 лет. Сюжет ребят по-настоящему увлек: им выдали «избирательные бюллетени» и показали, как проходит голосование.
Значение такого опыта оценил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.
«Активная гражданская позиция должна закладываться с детства, чтобы у человека не было сомнения в том, что он должен идти на выборы», - сказал глава городского округа Воскресенск.