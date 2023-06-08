В городском округе Воскресенск провели деловую игру для будущих избирателей

К участию пригласили ребят из оздоровительного лагеря «Солнышко», открытого на базе школы.

Тема, связанная с выборами, появилась в связи с важной юбилейной датой: в этом году российской избирательной системе исполняется 30 лет. Сюжет ребят по-настоящему увлек: им выдали «избирательные бюллетени» и показали, как проходит голосование.

Значение такого опыта оценил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.