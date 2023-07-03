В городском округе Воскресенск проверили реставрацию в усадьбе Кривякино

Напомним, здание было построено в середине XVIII столетия, его площадь составляет 950 кв.м. Главный дом, безусловно, можно назвать изюминкой усадьбы Кривякино. Он относится к объектам культурного наследия федерального значения. Глава городского округа Воскресенск отметил, что реставрация проводится бережно, чтобы по максимуму сохранить дом в первозданном виде.

На реставрацию по госпрограмме «Культура и туризм Подмосковья» в этом году выделено 39,8 млн рублей. В здании обновят фасад, в том числе, проведут грунтовку и покрасят. Также обустроят отмостки, на кровельные конструкции нанесут специальное огнезащитное покрытие. Кроме того, в планах – обеспечить в помещении тепло- и шумоизоляции, а также, гидроизоляцию цоколей.

Как добавил глава городского округа Воскресенск, подрядчик должен завершить работы уже осенью.