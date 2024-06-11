В городском округе Воскресенск состоялся юбилейный арт-фестиваль «Белое озеро»

В нынешнем году мероприятие прошло в десятый раз. Праздник совпал с 30-летием Храма всех святых в земле российской просиявших. Арт-фестиваль посвятили юбилею храма, возле которого и прошли торжественные мероприятия.

На территории храма установили арт-объекты и оригинальные локации. Для гостей организовали семейные эстафеты и мастер-классы. Многие мероприятия проводили представители культурных учреждений и библиомобиля КИБО.

Традиционно в рамках арт-фестиваля «Белое озеро» прошел концерт бардовской песни. Мероприятие позволяет выступить на сцене малоизвестным талантливым исполнителям. На концерт приезжают поклонники этого жанра из разных российских городов, в том числе из Казани, Рязани, Обнинска и Москвы.

Подмосковные звонари, как их коллеги из многих других городов России, в рамках фестиваля «Белоозерский перезвон» радовали присутствующих звонами колоколов. Благозвучные звуки раздавались с колокольни храма на протяжении всего дня.

Протоиерей отец Роман Сыркин стал идейным вдохновителем и основателем фестиваля. Вот уже десятый год он занимается его организацией.

Приветствовала участников фестиваля начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина. Она выразила благодарность отцу Роману за организацию фестиваля, где жители и гости города наполняются радостными эмоциями.