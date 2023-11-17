В городском округе Воскресенск заслуженный химик встретился со школьниками

Ученики школы № 2 городского округа Воскресенск встретились с выдающимся земляком – заслуженным химиком Российской Федерации, директором департамента науки и технологии АО «Научно исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам» имени профессора Я. В. Самойлова Андреем Михайловичем Норовым.

Мероприятие прошло в Центральной библиотеке городского округа Воскресенск, организовала его заведующая отделом краеведения Елена Юрова.

Андрей Михайлович познакомил школьников со своей работой с помощью презентации. Он рассказал, как научный коллектив участвует в производстве минеральных удобрений, внося свой вклад в обеспечение продовольствием. Кстати, институт открылся в 1919 году и занимается, в том числе, технологиями производства удобрений.

Также ученый ответил на вопросы юных жителей городского округа Воскресенск. Возможно, кому-то они помогли определиться с профессией.