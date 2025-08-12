В городском парке Электрогорска ведутся активные работы по подготовке к торжествам, приуроченным ко Дню города
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
Глава Павлово-Посадского городского округа, Денис Семенов, лично проконтролировал ход подготовки к празднованию Дня города Электрогорск, которое состоится в городском парке. Мероприятие запланировано на 16 августа, в субботу.
Денис Олегович выявил ряд моментов, требующих корректировки до наступления Дня города: городские коммунальные службы должны обновить и привести в порядок ограждение с улицы Пионерская, восстановить поврежденный участок забора с улицы Ленина, установить дополнительные мусорные контейнеры в новых беседках и решить проблемы с функционированием туалетов.
В настоящее время уже завершены работы по покрытию асфальтом дорожек, расположенных справа от центральной аллеи парка. Сейчас рабочие продолжают асфальтирование территории перед сценической площадкой.
Денис Семенов провел обсуждение с заместителем руководителя, Камилей Марковой, относительно расположения торговых точек и зон развлечений.
Особое внимание было уделено обеспечению безопасности во время проведения мероприятия. По результатам консультаций с представителями правоохранительных органов, было решено открыть два входа на территорию парка: один – с центральной части, другой – со стороны стадиона.
«Мы работаем над тем, чтобы парк встретил вас чистотой и комфортом! Приглашаем всех 16 августа на незабываемый праздник!» - заявил Денис Семенов.