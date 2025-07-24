В городском парке Каширы появилась новая аллея, засаженная яблонями

В эту субботу город Кашира отмечает свой 669-й день рождения. На протяжении более шести веков жители города трудились над созданием комфортной и привлекательной городской среды, возводя дома, прокладывая улицы и благоустраивая общественные пространства.

Яблони пользуются особой любовью у жителей Каширы, которые часто украшают ими свои дворы и общественные зоны. Местные жители с гордостью называют свой край «Яблоневым раем».

Каширская компания внесла свой вклад в поддержание этой прекрасной традиции, организовав высадку новой яблоневой аллеи в городском парке к предстоящему Дню города. Десять различных сортов яблонь, отличающихся сроками плодоношения, были высажены вдоль одной из главных въездных групп парка.