В городском парке Каширы появилась новая аллея, засаженная яблонями
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
В эту субботу город Кашира отмечает свой 669-й день рождения. На протяжении более шести веков жители города трудились над созданием комфортной и привлекательной городской среды, возводя дома, прокладывая улицы и благоустраивая общественные пространства.
Яблони пользуются особой любовью у жителей Каширы, которые часто украшают ими свои дворы и общественные зоны. Местные жители с гордостью называют свой край «Яблоневым раем».
Каширская компания внесла свой вклад в поддержание этой прекрасной традиции, организовав высадку новой яблоневой аллеи в городском парке к предстоящему Дню города. Десять различных сортов яблонь, отличающихся сроками плодоношения, были высажены вдоль одной из главных въездных групп парка.
«Мы искренне верим, что весной яблони порадуют жителей Каширы своим прекрасным цветением, а осенью — сочными и полезными плодами. Кроме того, в перспективе администрация парка планирует обустроить этот уголок так, чтобы горожане могли отдыхать в тени деревьев», — заявили представители компании.