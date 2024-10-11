В городском парке Павловского Посада пройдет бесплатное занятие по лепке
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.]
В павильоне городского парка Павлово-Посадского округа в субботу, 12 октября, состоится занятие клуба «Пластилиновая ворона», во время которого горожане смогут создать уникальную игрушку.
Мероприятие начнется в 11.00. Возрастные ограничения отсутствуют. Занятия проходят на безвозмездной основе. Создать уникальную игрушку желающим горожанам поможет опытный педагог Екатерина Ледовская.
Работы Екатерины свидетельствуют о том, что она наделена творческим даром. Создается иллюзия, будто искусно выполненные зайчики и мишки пришли в гости к участникам клуба из сказочного леса. А слепленные из пластилина грибы и ягоды, красиво возвышающиеся из лукошка, не отличаются от настоящих лесных даров.
Занятия не только развивают эстетический вкус, но и способствуют улучшению пространственного мышления, развитию мелкой моторики рук. Они позволяют юным горожанам быстрее ориентироваться в разнообразии цветовой палитры и понимать отличия между формами предметов.
Цель занятия — познакомиться со свойствами пластилина. Участникам предложат отщипывать маленькие кусочки от большого, чтобы прикреплять их к плоской поверхности. Это поможет сформировать интерес к работе с пластилином.