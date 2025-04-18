В городском парке Шатуры откроется футуристический арт-объект «Невесомость»

В шатурском парке им. Гагарина готовится к открытию впечатляющий арт-объект под названием «Невесомость», ставший результатом плодотворного сотрудничества двух талантливых представителей шатурской творческой интеллигенции — Даниила Коблова и Олега Воробьева.

Этот проект является важным событием в культурной жизни округа и станет настоящим украшением парка.

Даниил Коблов, известный в Шатуре как фотограф и активный организатор многочисленных творческих мероприятий и фестивалей, вложил в создание арт-объекта свой уникальный взгляд на современное искусство. Олег Воробьев, уважаемый в шатурском Молодежном центре как диджей и преподаватель, привнес в проект свой опыт и креативность. Их совместная работа обещает стать ярким и запоминающимся событием для всех жителей Шатуры.

«Вы сможете погрузиться в мир музыки и размышлений о космическом и планетарном сознании благодаря местным диджеям», — рассказали в дирекции парков Шатурского округа, подчеркнув важность этого уникального сочетания искусств.

По замыслу создателей, арт-инсталляция «Невесомость» — это не просто дань уважения достижениям отечественной космонавтики, но и глубокое отражение их личных философских взглядов на мир, переосмысленное в контексте современной городской среды. Особое внимание было уделено тому, чтобы арт-объект гармонично вписался в ландшафт Шатурского парка и стал местом притяжения для жителей и гостей округа. Шатурские мастера и художники внесли свой вклад в создание атмосферы праздника.

«Приглашаем всех желающих посетить это небольшое, но значимое событие и ощутить на себе новое дыхание городского искусства!» — поделились создатели арт-объекта, выразив надежду на широкий резонанс и активное участие жителей Шатуры.

Открытие арт-объекта «Невесомость» запланировано на 19 апреля в городском парке им. Гагарина. Торжественное мероприятие начнется в 16:00. Это событие станет важной вехой в развитии культурной жизни Шатуры и подчеркнет значимость округа как центра современного искусства. Жители Шатуры с нетерпением ждут этого события.

Вход свободный.Возрастные ограничения не установлены.