В Госавтоинспекции призвали быть осторожными и внимательными на дороге в непогоду

Как пишет ТАСС , в ведомстве напоминают водителям о внимательном выборе скоростного режима. Он должен зависеть не только от разрешенных значений, но и от реальных дорожных условий.

В большинстве регионов страны уже заметно похолодало. И, помимо кутания в теплые одежды, есть и другие последствия у непогоды, с которыми могут столкнуться как водители, так и пешеходы.

Именно поэтому Госавтоинспекция обращается к каждому с призывом проявлять повышенную осторожность на дорогах. Резкие перемены метеорологических условий требуют особой внимательности и бдительности.

В противном случае, вождение автомобиля на мокром и холодном покрытии может привести к скольжению, потере контроля над управлением, а впоследствии и к дорожно-транспортному происшествию.

Пешеходы тоже должны быть более осторожными: им следует соблюдать правила перехода дороги и носить светоотражающие элементы.