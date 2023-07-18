В Госдепе заявили, что не причастны к атаке на Крымский мост

Соединенные Штаты опровергли информацию о том, что они причастны к атаке на Крымский мост. Информация об этом появилась в РИА Новости 18 июля.

Так заявил, как уточняет СМИ, представитель Госдепа Мэтью Миллер, сказав, что данные обвинения – абсолютная неправда.

Напомним, что именно так Миллер отреагировал на просьбу СМИ прокомментировать заявление посла РФ Анатолия Антонова, по данным которого Штаты покрывают киевских радикалов, и, в связи с этим, это делает Америку соучастницей преступления.