В Свердловской области произошел хлопок газа в жилом доме: один человек пострадал
Паслер: в пятиэтажном доме в Буланаше произошел хлопок газовоздушной смеси
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В поселке Буланаш Артемовского муниципального округа Свердловской области произошел хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме. Об этом утром 6 мая сообщил губернатор региона Денис Паслер.
По информации главы региона, возгорания в результате инцидента не произошло. Известно, что один человек пострадал и ему оказывается необходимая медицинская помощь.
По предварительным данным, в результате происшествия поврежденными оказались две квартиры. Специалисты уже приступили к обследованию здания, чтобы оценить его состояние и определить дальнейшие меры безопасности.
«Ситуация находится под моим личным контролем. На месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи, специалисты газовой службы, министерства общественной безопасности, администрации», — написал Паслер.
Он уточнил, что в связи с инцидентом жильцов дома пришлось эвакуировать. Их временно разместили на базе школы № 9.
Прокуратура Свердловской области сообщила, что вероятной причиной чрезвычайного происшествия (ЧП) стала неисправность водонагревателя или неправильная эксплуатация бытового прибора.
Ранее сообщалось, что в московской многоэтажке произошел мощный взрыв, в результате которого возник пожар.