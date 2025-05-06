В Свердловской области произошел хлопок газа в жилом доме: один человек пострадал

В поселке Буланаш Артемовского муниципального округа Свердловской области произошел хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме. Об этом утром 6 мая сообщил губернатор региона Денис Паслер.

По информации главы региона, возгорания в результате инцидента не произошло. Известно, что один человек пострадал и ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, в результате происшествия поврежденными оказались две квартиры. Специалисты уже приступили к обследованию здания, чтобы оценить его состояние и определить дальнейшие меры безопасности.

«Ситуация находится под моим личным контролем. На месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи, специалисты газовой службы, министерства общественной безопасности, администрации», — написал Паслер.

Он уточнил, что в связи с инцидентом жильцов дома пришлось эвакуировать. Их временно разместили на базе школы № 9.

Прокуратура Свердловской области сообщила, что вероятной причиной чрезвычайного происшествия (ЧП) стала неисправность водонагревателя или неправильная эксплуатация бытового прибора.

Ранее сообщалось, что в московской многоэтажке произошел мощный взрыв, в результате которого возник пожар.