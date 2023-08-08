В Госдуме хотят разрешить многодетным семьям повторно пользоваться налоговым вычетом

Автором инициативы, как передает RT, является депутат Госдумы Евгений Федоров. С его слов, имеющие на своем иждивении трех и более детей россияне должны быть наделены правом использовать налоговый вычет за приобретенное жилье вторично.

В обращении на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова Федоров обратил внимание правительства на тот факт, что многодетным семья требуется перманентное расширение жилья и второй раз получение налогового вычета станет для них существенным подспорьем в семейном бюджете.

В то же время, как посетовал депутат, действующая в настоящее время в РФ законодательная норма, не позволяет многодетным семьям этого сделать. Сей пробел необходимо исправить, добавил Федоров.