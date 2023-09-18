В Госдуме хотят запретить продавать энергетики несовершеннолетним

Депутат российской Государственной думы Султан Хамзаев выступил за реанимацию работы по вопросу запрета продажи слабоалкогольных энергетиков и тонизирующих напитков детям до 18 лет на федеральном уровне. Его слова передает издание РИА Новости .

Как рассказал Хамзаев, соответствующий вопрос он собирается поднять уже в осеннюю сессию. Он, что считает необходимым закрепить подобный запрет на федеральном уровне. Депутат заявил, что когда речь заходит о защите детей, «второстепенных вопросов быть не может».

Он напомнил, что в данный момент соответствующий запрет работает только на региональном уровне. Тем не менее, региональный запрет введен в 30 субъектах страны, и по словам Хамзаева, подобная практика является успешной.