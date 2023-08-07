В Госдуме намерены проиндексировать пенсии некоторым категориям россиян

Парламентарии из думской фракции ЛДПР внесли на рассмотрение ГД РФ проект закона, предполагающий индексацию работающим пенсионерам пенсионных выплат от государства.

Как проинформировал в своем аккаунте в соцсетях замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, в частности, предлагается скорректировать пенсии в большую сторону пожилым россиянам, работающим в социальной сфере.

«Подготовили к внесению законопроект, предлагающий для пенсионеров, работающих в бюджетных учреждениях образования, здравоохранения, социального обслуживания, восстановить выплату страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2024 года», - написал Нилов, добавив, что документ уже направлен в для получения отзыва в российский кабмин.

В то же время,. как приводится в пояснительной записке к проекту закона, предлагаемая депутатами Госдумы мера будет «способствовать как поддержанию доверия россиян к пенсионной системе, но и восстановлению социальной справедливости».