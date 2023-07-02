В Госдуме намерены запретить родственникам чиновников поездки в недружественные РФ страны

Как поведал журналистам депутат Госдумы Сергей Каргинов, цель данной инициативы минимизировать риски оказания давления западных кукловодов на российских высокопоставленных лиц черезих родных и близких. Отмечается, что поправки готовятся в федеральный закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

«Мы предлагаем <...> временно блокировать возможность выезда в недружественные страны для близких родственников высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, судей, а также лиц, занимающих выборные должности — например, губернаторов, депутатов, глав муниципальных образований», — пояснил Каргинов, его цитирует РИА Новости.

Помимо чиновников запрет на выезд в недружественные страны может коснуться родственников топ-менеджеров госкорпораций, членов совета директоров ЦБ РФ, ЦИК и некоторых других ведомств. Исключение составят необходимость выезда на лечение серьезного заболевания или на похороны родственника.