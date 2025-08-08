В Госдуме напомнили, что ограничения на работу RuStore станут нарушением закона

С 1 сентября в России начинают действовать новые правила продажи мобильных телефонов, планшетов и других гаджетов. Об этом поведал Антон Немкин, депутат Государственной думы и член комитета по информационной политике, в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что согласно новым требованиям производители этих устройств должны будут предоставить пользователям возможность скачивать, обновлять и оплачивать приложения из российского магазина RuStore.

«Любые ограничения на работу предустановленного ПО или приложений из RuStore будут расцениваться как нарушение закона», — отметил парламентарий.

Народный избранник пояснил, что это нововведение непосредственно затрагивает производителей, которые не разрешают устанавливать сторонние магазины приложений, в частности, Apple.

Законопроект направлен на искоренение подобной дискриминации и обеспечение защиты прав российских пользователей и разработчиков, отметил Немкин.

Парламентарий добавил, что изменения в законодательстве устанавливают, что в случае несоблюдения требований к предустановке программного обеспечения устройство будет считаться товаром ненадлежащего качества. Это дает потребителю исключительную возможность требовать замены, ремонта или возврата ему потраченных денежных средств.