Депутат Госдумы Светлана Журова провела четкую грань между украинским конфликтом и противостоянием на Ближнем Востоке. В интервью «Газете.Ru» она подчеркнула : ситуация с Ираном и Израилем, где противостояние длится десятилетиями, должна служить предостережением, а не примером для подражания.

Политик обратила внимание на принципиальную разницу в продолжительности конфликтов. Ближневосточное противостояние представляет собой череду обострений и временных перемирий, растянувшихся на 50 лет. Украинский кризис, по мнению Журовой, находится на такой стадии, когда его еще можно разрешить без перерастания в перманентное состояние.

«Это разные истории [украинский и ближневосточный конфликт] — тем более, если наш конфликт [с Украиной] недолгий по сравнению с тем, что было в истории Израиля. То возникает, то отпускает, возникает — отпускает. Если посмотреть все события, которые за эти 50 лет были, — там это просто постоянно», — сказала депутат.

Она отметила, что пример Ближнего Востока демонстрирует опасность нерешенных территориальных споров и незавершенных договоренностей. Журова настаивает: Россия должна решать свои задачи независимо от ближневосточных событий. Ключевой урок, который следует извлечь из ситуации с Ираном и Израилем — необходимость комплексного урегулирования всех спорных вопросов.

Ранее сообщалось, что в Катаре отразили массовую атаку со стороны Ирана.