В Госдуме назвали позором обвинения России в попытке «отколоть кусок» Абхазии

Депутат Константин Затулин прокомментировал необоснованные обвинения РФ в том, что страна якобы пытается забрать себе территорию Абхазии. По его словам, государственную дачу планируют отдать без земли, но это место как и раньше остается режимным объектом. Новости лишь стали спусковым крючком для оппозиции Абхазии, любящей разжигать внутриполитические конфликты. Россия действовала согласно договору о передаче госдачи от 19 января 2022 года, пишет «Газета.ру».

«<...> Это позор, что определенная оппозиция в Абхазии использует конкретно этот повод для того, чтобы сводить счеты с властью. У них хватает своих собственных внутренних проблем, которые могут быть предметом внутренней дискуссии. А этот случай не является поводом для внутренних дискуссий, но он создает определенную атмосферу. Абхазия очень нуждается в поддержке России», — отметил депутат.

По мнению Затулина, протестующим нужен был любой повод для свержения власти в Абхазии, в то время, как только с помощью России можно решить ряд проблем жителей. Например, наконец-то открыть сухумский аэропорт, что повысит уровень турпотока в будущем.