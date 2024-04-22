В Госдуме назвали «серьезной угрозой» готовность Польши разместить ядерное оружие

Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с RT высказался о заявлении президента Польши, который выразил готовность разместить ядерное оружие на своей территории. По мнению парламентария, даже подобные потенциальные планы представляют серьезную угрозу на международном поле.

Слова польского президента о размещении ЯО на территории страны расценивают как попытку запугать Россию, и оказать на нее дополнительное давление. Это может еще больше усугубить российско-польские отношения.

«Оно потребует изменения всех существовавших до этого каких-либо стратегических отношений, которые мы строили с НАТО, с Америкой, до выхода из ряда соглашений. Это для нас элемент серьёзной угрозы. Мы должны разработать ответ на эту проблему. А Польша сильно подвергает риску себя и всё своё население», — заявил Чепа.

Анджей Дуда ранее заявил, что готов разместить в Польше ядерное оружие, если на это согласятся партнерские страны в рамках Nuclear Sharing (Совместные ядерные миссии НАТО). По словам польского главы, сделать это было бы логично с точки зрения защиты восточного фланга НАТО.

Ранее сообщалось, что США выпустили первую партию обедненного урана для реакторов.