В Госдуме назвали скотским конкурс по питью напитков из унитаза за деньги

В Ставрополе разгорелся скандал вокруг конкурса, организованного фирмой по продаже сантехники. Участникам предлагали на скорость выпить безалкогольное шампанское из унитаза — главный приз составлял ₽100 тыс. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Газетой.ру назвал это «скотским действом» и призвал к созданию специального надзорного органа.

Российская сантехническая компания из Ставрополя провела состязание под названием «Игры престолов». Соревнующиеся должны были опустошить унитаз с безалкогольным игристым напитком — побеждал тот, кто справлялся быстрее. За это обещали денежный приз.

Виталий Милонов, комментируя происходящее, заявил, что подобные мероприятия не имеют ничего общего с человеческим достоинством. Депутат назвал увиденное «ставропольской версией „Игры в кальмара“ и выразил удивление, что люди готовы унижаться ради денег. Парламентарий убежден, что наказание для участников и организаторов таких „скотских конкурсов“ должно стать задачей для будущей полиции нравов. Он подчеркнул, что самоуважающемуся человеку мысль о подобном участии просто не придет в голову.

В самой компании-организаторе не согласились с критикой. Там пояснили, что все проходило в полной гигиене и корректно: внутри унитазов разместили чистые пакеты с трубочками, а внутрь залили безалкогольное шампанское. Представители фирмы также отметили, что мероприятие полностью соответствовало законодательным нормам.