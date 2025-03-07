СКР заинтересовался новой жалобой на жестокость в доме престарелых

На кемеровский дом-интернат снова пожаловались постояльцы. Это привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина: он запросил отчет по ситуации, сообщает VSE42.Ru.

Инвалид-колясочник и ряд других постояльцев потребовали провести новую проверку в доме-интернате. По словам авторов жалобы, персонал учреждения систематически оскорбляет постояльцев и угрожает им. При этом сотрудники якобы не ухаживают за стариками, а выделенные деньги для пенсионеров расходуют по своему усмотрению.

Кузбасский СК проводили проверку. Это не привело к расследованию и уголовному делу, чем остались недовольны потерпевшие.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил кузбасскому главному следователю Александру Безукладникову доложить об установленных обстоятельствах и причинах, а также выяснить, по какой причине не возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали постояльца дома престарелых, убившего пенсионера.