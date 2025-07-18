В Госдуме назвали циничными новые санкции ЕС против России

В Госдуме резко раскритиковали новый, уже 18-й по счету, пакет антироссийских санкций, утвержденный Европейским союзом. Парламентарий Амир Хамитов в беседе с Life.ru назвал введенные ограничения циничными.

Депутат назвал новый пакет санкций беспомощным взбрыком, который в очередной раз продемонстрирует устойчивость российской экономики. Хамитов заявил, что санкционная политика ЕС основана на цинизме и алчности.

Депутат Светлана Журова добавила, что ограничения подталкивают Россию к развитию собственных производств и поиску новых рынков.

«Когда ты продаешь газ обильно и очень много на Запад, то понимаешь, что это более легкие деньги. Но сейчас очень хорошо заниматься собственным развитием. ЕС этого не ожидает, а у нас всегда есть свои козыри. Мы, как обычно, только сильнее станем благодаря их санкциям, которыми они хотят нас ослабить», — отметила парламентарий.

Новый пакет санкций, согласованный после двух месяцев переговоров, включает ограничения против 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также против нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. В Кремле уже отреагировали на решение ЕС, подчеркнув, что подобные меры не достигнут поставленных целей.

Ранее сообщалось, что Медведев заявил о продолжении ударов по Украине после новых санкций ЕС.