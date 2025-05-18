В случае если 8 января будет объявлено рабочим днём, то 31 декабря может стать официальным выходным. С таким предложением выступил Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в беседе с представителями СМИ в рамках форума «Россия — Исламский мир».

Только в этом случае, по словам законодателя, будет сохранен необходимый баланс между работниками и работодателями.

«В таком случае восемь дней обязательно совпадут с выходными днями, у правительства возникнет так называемый резерв для того, чтобы сделать продолжительные выходные дни удобными для наших граждан», — подчеркнул Нилов.

Следует подчеркнуть, что Ярослав Нилов выражает свое несогласие с идеей сделать 31 декабря выходным днем. В своих интервью средствам массовой информации депутат неоднократно подчеркивал, что дополнительные выходные могут создать серьезное давление на экономику и бюджеты всех уровней.

В Министерстве труда неоднократно подчёркивали, что в настоящее время в правительстве не рассматривается вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря постоянным нерабочим днём.