В Госдуме объяснили, как изменятся пенсии и выплаты для пожилых в 2026 году

В 2026 году в пенсионной системе произойдут важные изменения. Как сообщил Никита Чаплин, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, для пенсионеров будет пересмотрен прожиточный минимум, а также увеличены пенсионные выплаты.

Он подчеркнул, что изменения затронут как работающих, так и неработающих пенсионеров. Кроме того, Чаплин уточнил, что фиксированная выплата к страховой пенсии к 2026 году составит 9 584,69 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента достигнет 156,76 рубля.

С 1 апреля 2026 года в России будет увеличено социальное обеспечение для граждан, у которых недостаточно трудового стажа, а также для инвалидов и тех, кто потерял кормильца. Повышение составит 6,8%. Средний размер этих выплат достигнет 16 590 рублей. Кроме того, в 2026 году прожиточный минимум для пенсионеров на федеральном уровне будет повышен с 15 250 рублей до 16 288 рублей.

«С начала 2026 года страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца будут повышены на 7,6 процента. В итоге средний размер страховой пенсии по старости станет больше на 1 900 рублей и превысит 27 700 рублей ежемесячно», — сообщил Чаплин «Парламентской газете».

Выплаты для военных пенсионеров будут увеличены с 1 октября 2026 года. Процент индексации составит примерно четыре пункта.

Перерасчет для работающих пенсионеров будет произведен в августе 2026 года, основываясь на страховых взносах, перечисленных за предыдущий год. В том же 2026 году начнется предпоследний этап реформы пенсионной системы, когда мужчины смогут выйти на страховую пенсию по старости в возрасте 64 лет, а женщины — в 59 лет, при условии минимального стажа в 15 лет и наличии 30 пенсионных коэффициентов.

