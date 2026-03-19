Бывший глава ДНР, депутат Госдумы и председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью RT раскрыл детали, касающиеся пленных украинских солдат. По его словам, число сдавшихся в плен с украинской стороны значительно превышает количество пленных с российской.

Политик пояснил, что многих из тех, кто оказался в плену, нельзя назвать захваченными в прямом смысле слова. По его словам, речь идет об осознанном выборе.

Как отметил Бородай, число пленных с украинской стороны значительно превышает количество захваченных российскими военными. Причем часть тех, кто попадает в плен, делают это осознанно, чтобы затем перейти на сторону России и продолжить воевать уже в составе российских подразделений. Политик рассказал, что в Добровольческом корпусе ВС России есть целый батальон, который состоит практически исключительно из бывших пленных.

Однако не все попадают в плен добровольно. По словам депутата, многие украинские военные, захваченные в ходе боев, жалуются на плохую подготовку, нехватку оружия и боеприпасов и нежелание воевать. Но к таким рассказам Бородай советует относиться с осторожностью. Как он пояснил, пленные всегда говорят, что они повара или связисты, уверяют, что никого не убивали, жалуются на плохую выучку и на то, что их бросили.

В качестве иллюстрации председатель Союза добровольцев Донбасса привел свежий случай из своей практики. По его словам, последний пленный, попавший в его бригаду, был ранен и брошен своими. Солдата пытались эвакуировать, но он попал под собственную эвакуационную машину. Техника ушла, оставив раненого. Передвигаться самостоятельно он не мог, поэтому российским военным пришлось вытаскивать его с линии боевого соприкосновения на себе.

