В Госдуме объяснили появление ослов на СВО

Член комитета Госдумы по обороне и генерал-лейтенант Виктор Соболев объяснил, зачем на спецоперации используют столь необычных животных, как ослы. Об этом парламентарий пообщался с «Газетой.Ru» .

Как напомнил Соболев, использование животных на фронте заложено уже исторически. Кошки могут ловить мышей в частях, собаки помогать в других задачах, а кони — использоваться как транспорт для доставки боеприпасов и других вещей от точки «А» в точку «Б». В этот же список можно включить и ослов, которые используются как полезные вьючные животные.

«Пусть лучше осла убьют, чем двух человек, которые на машине везут груз, необходимый для боя и жизни частей и подразделений, которые находятся на передовой. Люди ищут приемы и способы обеспечения тех подразделений, которые воюют, всем необходимым для ведения боя и жизни. Скорее всего, загружают вьюки на этого осла. Он знает, куда идти, если научен этому. Для этого тоже нужно заниматься с ними. Это не массово, но я тут ничего не вижу плохого», – сказал Соболев.

По словам депутата, сейчас актуальны небольшие беспилотные машины и способы, которые позволят осуществлять нормальную доставку грузов. Ослы внесли разнообразие, но, конечно, не являются единственным транспортом для выполнения задач на СВО.

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