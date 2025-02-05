Участник СВО рассказал о фронтовой судьбе зятя Иосифа Пригожина

Сослуживцы зятя Иосифа Пригожина не сомневаются, что мужчина погиб, ведь последний раз они видели его в декабре 2023-го года с серьезным ранением после арт-обстрела украинцев. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Один из участников специальной военной операции связался с родственниками Пригожина и рассказал, что воевал с Ткаченко в одном взводе, а также вместе с ним выполнял поставленную задачу в декабре 2023 года. Когда взвод возвращался обратно, начался арт-обстрел и Евгения серьезно ранило в область бедра. Сослуживец тоже получил увечья и не помнит, как добрался до своих.

Однако, через месяц он лично с телефона погибшего товарища позвонил родственникам и сообщил о случившемся. С тех пор он не обладает никакой информацией о мужчине. Бойцы и родственники Ткаченко не рассчитывают его найти.

Ранее сообщалось о том, что по решению Владимира Зеленского на Украине больше, чем три месяца были продлены всеобщая мобилизация и военное положение.