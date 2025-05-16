В Госдуме объяснили сложность введения выходных с 1 по 9 мая

Депутат Светлана Бессараб прокомментировала RT возможные изменения в графике праздничных дней, отметив, что россияне уже привыкли к сложившемуся распорядку.

Новогодние каникулы, по мнению парламентария, стали неотъемлемой частью жизни россиян, и их сокращение нецелесообразно. Весенние праздники тоже прочно вошли в традицию — многие используют это время для коротких путешествий, договариваясь с работодателями о дополнительных днях отдыха за свой счет или в счет переработок.

Однако создание продолжительных майских выходных — задача непростая. Депутат Бессараб поясняет: это возможно только за счет радикального сокращения других праздничных дней.

Например, предлагалось убрать выходные 4 ноября и 12 июня. Но 4 ноября остается важной датой, а 12 июня за три десятилетия превратился в общенародный праздник.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы одобрил ко второму чтению законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям.