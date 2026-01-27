В Госдуме отметили эффективность действующих мер по взысканию алиментов

В России вновь обсуждается возможность создания алиментного фонда — механизма, при котором государство сначала само выплачивает положенное детям содержание, а затем взыскивает эти суммы с нерадивого родителя вместе с процентами. Инициатива, ранее озвученная лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым, получила предварительную поддержку в парламенте. Депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью Pravda.Ru отметила , что подобная практика успешно работает в ряде европейских стран, помогая семьям в ситуациях, когда второй родитель скрывается или уклоняется от обязанностей.

Однако, как подчеркивает парламентарий, между идеей и ее воплощением лежит сложный путь. Прежде всего, необходимо детально проработать два ключевых вопроса: источники финансирования такого фонда и конкретный порядок его работы в российских реалиях. Кто будет наполнять его бюджет и как выстроить эффективную систему последующего взыскания долгов с неплательщиков — вот главные темы для будущих обсуждений.

По ее словам, ситуация с алиментами в стране уже постепенно меняется к лучшему благодаря уже действующим мерам. Так, ощутимый эффект дал целый комплекс санкций: запрет на выезд за рубеж, ограничение водительских прав и даже возможность конфискации автомобиля, если он не является средством для заработка. Сильным стимулом для выплат стало и размещение информации о должниках в открытых реестрах, которые теперь активно проверяются кадровыми службами при приеме на работу. Это лишило многих неплательщиков возможности скрыться, просто сменив работодателя.

Депутат отметила, что введение алиментного фонда могло бы стать логичным следующим шагом, создав для детей дополнительную финансовую гарантию. Но его реализация потребует взвешенного подхода и тщательного калькулирования, чтобы новая система не стала лишь формальностью, а реально и эффективно дополнила уже наработанный инструментарий по защите прав детей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье судебные приставы взыскали с должника более 1 млн рублей алиментов.