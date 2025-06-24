В Госдуме отреагировали на увольнение абхазской чиновницы за фразу о «россиянах-нищебродах»

Депутат Госдумы Алексей Волоцков в беседе с «Газетой.Ru» назвал решение абхазских властей об увольнении скандальной чиновницы правильным и своевременным.

Чиновницу из министерства туризма Абхазии Кристину Лакербаю уволили из-за заявления о российских туристах. На официальном мероприятии 20 июня она заявила, что республике не нужны «бедные туристы, покупающие дошираки», чем вызвала волну возмущения. Уже 23 июня стало известно о ее отставке.

«Думаю, что адекватная реакция. Любой руководитель, должен понимать, что люди должны корректно себя вести по отношению к занимаемой должности. Понимать, что их слова могут нанести большой урон имиджу, авторитету власти, повредить экономическому, общественному и межгосударственному взаимодействию. Поэтому нормальная, правильная реакция на такие некорректные слова в адрес российских туристов», — сказал депутат.

Напомним, конфликт возник на фоне дискуссии о качестве туристического потока в Абхазию. Лакербая утверждала, что бюджетные путешественники не приносят экономической выгоды, так как экономят на всем. Однако ее резкие формулировки были восприняты как оскорбление в адрес российских граждан.